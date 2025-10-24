Пенсионерите в САЩ ще получат увеличение от 2,8% на социалните помощи през 2026 г.

Повече от 75 милиона американци, които получават помощи по програмите за социално осигуряване и допълнителен осигурителен доход (Supplemental Security Income – SSI), ще получат увеличение на месечните плащания с 2,8 на сто през 2026 г., като това е първото повишение от 3 г., съобщи Ройтерс.
Администрацията по социално осигуряване (Social Security Administration) обяви годишно увеличение на плащанията съобразено с разходите за живот. Това стана по-малко от час след като Бюрото по трудова статистика публикува индекса на потребителските цени за септември. Публикуването на индекса беше забавено с повече от седмица поради продължаващото спиране на работата на федералното правителство.
Увеличението влиза в сила през януари идната година за 71 милиона получатели на пенсии и на 31 декември 2025 г. за близо 7,5 милиона получатели на допълнителен осигурителен доход. Някои граждани на САЩ получават както социално осигуряване, така и допълнителен осигурителен доход.
Инфлацията, достигнала най-високото си ниво от четири десетилетия, когато икономиката се възстанови от пандемията, се забави през 2023 и 2024 г. Това доведе и до забавяне на растежа на социалните помощи.
Инфлацията обаче нарасна леко през тази година.
По-широко наблюдаваният основен индекс на потребителските цени се е повишил с 3 на сто през септември в сравнение с 2,9 на сто през август, съобщи Бюрото по трудова статистика, цитирано и от БТА.
