Папата: Църквата не търпи антисемитизма и се бори срещу него

"Църквата не търпи антисемитизма и се бори срещу него, въз основа на самото Евангелие", каза папа Лъв XIV по време на възпоменание по случай 60 години от декларацията на Втория Ватикански събор „За отношението на Църквата към нехристиянските религии“ — Nostra aetate.

В речта си папата очерта значението на междурелигиозния диалог, като изброи посоките, в които религиите могат да обединяват хората. „Отговорът е прост — можем да действаме заедно... повече от всякога нашият свят се нуждае от нашето единство, приятелство и сътрудничество“, предава думите му пресслужбата на Ватикана.

Според него религиите могат да допринасят за облекчаване на човешките страдания и за грижата за нашия общ дом — планетата Земя; да учат на истина, състрадание, помирение, справедливост и мир; да утвърждават служението на човечеството във всяко време; да бъдат бдителни срещу злоупотребата с Божието име, с религията и с диалога сам по себе си, както и срещу опасностите на религиозния фундаментализъм и екстремизъм.

Папата припомни, че Nostra aetate е донесъл надежда на мнозина след Втората световна война. По същия начин днес вярващите са призовани да възпламенят отново тази надежда в свят, опустошен от войни и увредена природна среда.

Понтификът отбеляза и че първият фокус на декларацията е бил насочен към юдейския свят. „За пръв път в историята на Църквата се оформя догматичен текст за юдейските корени на християнството, който на библейско и богословско равнище представлява точка, от която няма връщане назад“, обясни главата на Римокатолическата църква.

В документа се осъжда всяка форма на антисемитизъм „насочен срещу юдеи по всяко време и от когото и да било“, не по „политически причини, а поради духовната любов на Евангелието“, предава още Vaticannews.

Истинският диалог е вкоренен в любовта, която е единствената основа на мира, справедливостта и помирението, смята папа Лъв, воден от евангелския епизод, когато Иисус разговаря със самарянката на кладенеца.

Тази среща разкрива същността на автентичния религиозен диалог, тъй като показва „Божието присъствие отвъд всички граници и поканата да Го търсим заедно с почит и смирение“, разясни описаната в Евангелието случка папата.