Папата призова за пост и молитва за мир в Украйна и по света в петък

Папа Лъв XIV призова вярващите да спазят ден на пост и молитви за мир в Украйна и другите раздирани от война страни в петък, предаде Ройтерс.

"Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони, приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва", каза папата.

Той направи това по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

Нека вярващити помолят Бог "да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти", призова Светият отец.