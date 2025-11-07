Паника в Москва - къде е Лавров?

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков публично опита да тушира бурята от медиен интерес, породена от отсъствието на външния министър Сергей Лавров на заседание на Съвет за сигурност на Русия в началото на ноември. „Няма никаква истина в тези съобщения“, заяви Песков, потвърждавайки, че Лавров остава на поста министър на външните работи.

Причината за спекулациите е фактът, че Лавров е бил единственият постоянен член на Съвета, който не е присъствал на заседанието, на което президентът Владимир Путин обсъди възможността за пълномащабни ядрени опити.



Също така, министерската фигура бе отстранена от ръководството на руската делегация на предстоящата среща на Г-20, където вместо него ще отиде Максим Орешкин — заместник-началник на администрацията на президента.

Новината за отсъствието на Лавров дойде само няколко седмици след провала на плана за лична среща на върха в Будапеща между Путин и американския президент Доналд Тръмп. Лавров беше ключовата фигура за Русия в осъществяването на тази среща, но след телефонен разговор между Лавров и държавния секретар Марко Рубио срещата беше отложена.

Американски официални лица заявиха, че руснаците не са променили максималистката си позиция по отношение на Украйна, а администрацията на Тръмп наложи нови санкции на Москва.

Но ако в Москва има негативна реакция поради очевидния дипломатически неуспех, Кремъл изглежда решен да не допуска вътрешни раздори да станат публично достояние. На въпрос на Си Ен Ен дали Лавров все още е на поста си, говорителката на външното министерство Мария Захарова потвърди отсъствието му от сесията на 4 ноември, добавяйки: „но това се случва“.

Тези сигнали породиха въпроси: възможно ли е Лавров да е в немилост и дали това е предвестник на смяна в политиката на Москва? Наблюдателите отбелязват, че подобни кадрови смени не са чиста революция, а по-скоро стратегически пренареждания — както се случи например с бившия министър на отбраната Сергей Шойгу, който вместо да бъде уволнен, бе трансфериран на друга висока позиция.

Докато официалната теза гласи „всичко е както преди“, отсъствието на Лавров от ключовите решения и ръководни функции говори за едно по-широко послание: в системата на Путин лоялността остава важна, но дългогодишният външен министър може би е изтеглен с крачка назад, за да се отвори пространство за ново поколение кадри.