Паника в Москва - къде е Лавров?

07 ноември 2025 в 19:52
Снимка БТА
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков публично опита да тушира бурята от медиен интерес, породена от отсъствието на външния министър Сергей Лавров на заседание на Съвет за сигурност на Русия в началото на ноември. „Няма никаква истина в тези съобщения“, заяви Песков, потвърждавайки, че Лавров остава на поста министър на външните работи. 

Причината за спекулациите е фактът, че Лавров е бил единственият постоянен член на Съвета, който не е присъствал на заседанието, на което президентът Владимир Путин обсъди възможността за пълномащабни ядрени опити.

Също така, министерската фигура бе отстранена от ръководството на руската делегация на предстоящата среща на Г-20, където вместо него ще отиде Максим Орешкин — заместник-началник на администрацията на президента. 

Новината за отсъствието на Лавров дойде само няколко седмици след провала на плана за лична среща на върха в Будапеща между Путин и американския президент Доналд Тръмп. Лавров беше ключовата фигура за Русия в осъществяването на тази среща, но след телефонен разговор между Лавров и държавния секретар Марко Рубио срещата беше отложена.

Американски официални лица заявиха, че руснаците не са променили максималистката си позиция по отношение на Украйна, а администрацията на Тръмп наложи нови санкции на Москва.

Но ако в Москва има негативна реакция поради очевидния дипломатически неуспех, Кремъл изглежда решен да не допуска вътрешни раздори да станат публично достояние. На въпрос на Си Ен Ен дали Лавров все още е на поста си, говорителката на външното министерство Мария Захарова потвърди отсъствието му от сесията на 4 ноември, добавяйки: „но това се случва“.

Тези сигнали породиха въпроси: възможно ли е Лавров да е в немилост и дали това е предвестник на смяна в политиката на Москва? Наблюдателите отбелязват, че подобни кадрови смени не са чиста революция, а по-скоро стратегически пренареждания — както се случи например с бившия министър на отбраната Сергей Шойгу, който вместо да бъде уволнен, бе трансфериран на друга висока позиция.

Докато официалната теза гласи „всичко е както преди“, отсъствието на Лавров от ключовите решения и ръководни функции говори за едно по-широко послание: в системата на Путин лоялността остава важна, но дългогодишният външен министър може би е изтеглен с крачка назад, за да се отвори пространство за ново поколение кадри.

