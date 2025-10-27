Отстраненият кмет на Истанбул с нова мярка за неотклонение

OFFNews 27 октомври 2025 в 12:49 65 0
Екрем Имамоглу

Снимка БГНЕС/архив
Екрем Имамоглу

Турски съд наложи нова мярка за неотклонение арест срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и на още двама обвиняеми в "политически шпионаж", предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА. 

Имамоглу е в затвора от март в очакване на съдебен процес по няколко отделни обвинения в корупция. През юли той получи присъда за обида и заплаха към главния прокурор на Истанбул. Бившият кмет на Истанбул отрича всички обвинения срещу него. 

Вчера съдът е наложил поредната мярка за неотклонение арест на Имамоглу, политически анализатор Неджати Йозкан и главния редактор на телевизионния канал "Tele1" Мердан Янардаг. Каналът, който е известен с критичната си позиция към турското правителство, беше конфискуван от държавата в петък заради обвиненията в шпионаж срещу Янардаг. 

Според обвинителния акт по делото Имамоглу е обвинен в участие в подкупи за набиране на средства за президентската си кампания и в шпионаж с цел осигуряване на международна подкрепа. 

