Отсечени свински глави се появиха пред джамии в Париж

Отсечени свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, предаде Ройтерс.
Свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и пред трета, но извън града. В северната част на френската столица пък бе намерена и четвърта свинска глава, но поставена в куфар пред джамия.
На едно от местата е било изписана със синьо думата "Макрон" - очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза.
Парижката полиция е започнала разследване за насаждане на омраза и дискриминация.
Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди остро случая, определяйки го като „скандален“ и „абсолютно неприемлив“.
„Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир“, добави той.
Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа, над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.
