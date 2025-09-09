Отсечени свински глави се появиха пред джамии в Париж

Отсечени свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, предаде Ройтерс.

Свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и пред трета, но извън града. В северната част на френската столица пък бе намерена и четвърта свинска глава, но поставена в куфар пред джамия.

На едно от местата е било изписана със синьо думата "Макрон" - очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза.

Парижката полиция е започнала разследване за насаждане на омраза и дискриминация.

Вътрешният министър Брюно Ретайо осъди остро случая, определяйки го като „скандален“ и „абсолютно неприемлив“.

„Искам нашите мюсюлмански съграждани да могат да изповядват своята религия в мир“, добави той.

Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа, над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.