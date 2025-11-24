Освободиха Наоко, арестувана защото пее срещу Путин. Тя напусна Русия

18-годишната певица Диана Логинова, арестувана три пъти между октомври и ноември тази година заради изпълнението на пацифистки песни по улиците на Санкт Петербург, бе освободена. Момичето е напуснало Русия.

"Диана Логинова напусна Русия", съобщи пред Франс прес съдебен източник, като така потвърди информацията на местни медии, които съобщиха, че тя веднага е напуснала Русия, след като по-рано днес е била освободена от затвора.

18-годишната студентка по музика, позната под сценичното име Наоко, беше арестувана през октомври и осъдена последователно на три кратки присъди лишаване от свобода за изпълнението на песни от изпълнители, смятани за нежелани от руските власти.

Видеозаписи с музикални изпълнения по улиците на Санкт Петербург на нейната група "Спри времето" се разпространиха бързо в социалните мрежи, а младите музиканти си навлякоха гнева на властите в момент, в който те упражняват репресии срещу всяка критика за конфликта в Украйна, отбелязва АФП.

Диана Логинова е попаднала във "въртележката", както правозащитниците наричат практика, обвиняемите са изправени пред дребни обвинения и кратки присъди лишаване от свобода, в бърза последователност, което прави така, че те постоянно да се връщат в ареста. Тази практика има за цел да сплаши и обезкуражи активистите, посочват правозащитниците.

По този начин Логинова е била лишена от свобода по обвинения в "нарушаване на обществения ред", "дискредитиране" на руската армия и организиране на "масови прояви" без разрешение. Някои от поддръжниците на музикантката се опасяваха, че след задържането ѝ прокуратурата ще ѝ повдигне много по-сериозно обвинение.

Арестът на членовете на групата провокира вълна от солидарност в Тикток и в средите на руските улични музиканти, които също са подложени на репресии, посочва АФП.