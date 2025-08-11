Още един палестински журналист е убит в Газа

Още един палестински журналист е бил убит при снощния удар на израелската армия по палатка, използвана от екип на катарската телевизия "Ал Джазира" в град Газа.

С това общият брой на загиналите представители на медиите достигна шестима, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Фоторепортерът Мохамед ах Халди почина от раните си. С това (жертвите) стават шест", каза Махмуд Басал, говорител на Гражданска защита в ивицата Газа.

Ах Халди е бил журналист на свободна практика, работещ с местни медии. Мохамед Абу Салмия, директорът на болница "Аш Шифа", в близост до която е била издигната палатката, потвърди смъртта му.

Сред жертвите на удара е и 28-годишният репортер на "Ал Джазира" Анас аш Шариф, за когото израелските въоръжени сили заявиха, че е бил тяхната цел. Те го нарекоха "терорист", припомня АФП.

Организацията за защита на свободата на медиите "Репортери без граници" (РБГ) осъди категорично смъртта на журналиста, определяйки я като "убийство, за което пое отговорност" израелската армия.

"Анас аш Шариф, един от най-известните журналисти в ивицата Газа, беше гласът на страданията, причинявани от Израел на палестинците в Газа", каза организацията в изявление, като призова за "решителни действия от страна на международната общност за спиране на израелската армия".

Според РБГ обвиненията на Израел са отправени "без доказателства" и израелската армия е "повторила известна и вече изпитана практика, по-специално срещу журналисти от "Ал Джазира".

"На 31 юли 2024 г. израелската армия уби репортерите Исмаил ал Гул и Рами ар Рифи при целенасочено нападение, за което беше поета отговорност, като обвини първия, че е терорист", добави РБГ.