Израел съобщи за убит журналист на Ал Джазира в Газа, според телевизията жертвите от екипа й са пет

Журналистът на телевизия „Ал Джазира“ Анас аш Шариф е убит в Газа, съобщиха израелските военни, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Израел твърди, че той е ръководил терористична клетка на „Хамас“.
Телевизия „Ал Джазира“ също обяви смъртта на журналиста, но твърди, че при израелския удар са загинали освен Аш Шариф и двама кореспонденти, и двама оператори, предаде АФП, цитирана от БТА.
28-годишният журналист Аш Шариф беше едно от най-известните лица на „Ал Джазира“, отразяващи случващото се в ивицата Газа. Миналия месец Комитетът за защита на журналистите заяви, че е сериозно обезпокоен за сигурността на Аш Шариф, който "бил мишена на кампания за оклеветяване от страна на израелските военни".
Израелската армия реши през май 2024 г. да забрани излъчването на "Ал Джазира" в Израел и да закрие редакциите й там.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България
Жертви и поне 19 ранени след руски удар по гара, болница и жилища в Запорожие
Споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, настоява Кая Калас