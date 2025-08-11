Израел съобщи за убит журналист на Ал Джазира в Газа, според телевизията жертвите от екипа й са пет

OFFNews 11 август 2025 в 09:04 499 0
Журналистът на телевизия „Ал Джазира“ Анас аш Шариф

Снимка Фейсбук на Ал Джазира
Журналистът на телевизия „Ал Джазира“ Анас аш Шариф

Журналистът на телевизия „Ал Джазира“ Анас аш Шариф е убит в Газа, съобщиха израелските военни, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Израел твърди, че той е ръководил терористична клетка на „Хамас“. 

Телевизия „Ал Джазира“ също обяви смъртта на журналиста, но твърди, че при израелския удар са загинали освен Аш Шариф и двама кореспонденти, и двама оператори, предаде АФП, цитирана от БТА. 

28-годишният журналист Аш Шариф беше едно от най-известните лица на „Ал Джазира“, отразяващи случващото се в ивицата Газа. Миналия месец Комитетът за защита на журналистите заяви, че е сериозно обезпокоен за сигурността на Аш Шариф, който "бил мишена на кампания за оклеветяване от страна на израелските военни". 

Израелската армия реши през май 2024 г. да забрани излъчването на "Ал Джазира" в Израел и да закрие редакциите й там. 

