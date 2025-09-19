Осем държави от ЕС още внасят газ от Русия

Ексклузивно Отвод: Съдия Георги Ушев не иска да гледа мярката на Благомир Коцев

19 септември 2025

Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия и уточни, че ЕК не разполага с данни как се използват внесените количества. 

По неговите думи това Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток".

Говорителят обясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.

Заради войната в Украйна ЕС наложи забрана за вноса на петрол от Русия с някои изключения, поясни говорителят. По-рано тази седмица ЕК уточни, че се стреми да ускори прекратяването на вноса на руски изкопаеми горива. 

Преди дни американският президент Доналд Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия. Тръмп написа в своята социална мрежа "Трут соушъл": "НАТОВСКИТЕ НАЦИИ И СВЕТЪТ: „Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. 

