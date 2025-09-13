Тръмп: Войната ще свърши по-бързо, ако не купувате руски петрол и наложите мита на Китай

Финансовите министри на страните от Г-7 обсъдиха в петък по телефона по-нататъшни санкции срещу Русия и възможни мита за страните, които според тях подкрепят войната ѝ в Украйна. САЩ призоваха съюзниците си да наложат мита на купувачите на руски петрол, предаде "Ройтерс".

Канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан председателства срещата на Г-7, която обсъди по-нататъшни мерки за увеличаване на натиска върху Русия да прекрати войната си срещу Украйна.

Министрите се съгласиха да ускорят дискусиите за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна и обсъдиха „широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки като мита върху онези, които подпомагат военните усилия на Русия“, се казва в изявление след срещата.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви пред министрите на финансите по време на разговора, че те трябва да се присъединят към САЩ в налагането на тарифи върху страните, които купуват петрол от Русия.

„Само с обединени усилия, които да прекъснат източниците на приходи, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да упражним достатъчен икономически натиск, за да сложим край на безсмисленото убиване“, заявиха американските представители, цитирани от "Ройтерс".

В същото време американският президент Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа "Трут соушъл": "НАТОВСКИТЕ НАЦИИ И СВЕТЪТ: „Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. Както знаете, ангажиментът на НАТО да ПОБЕДИ е далеч по-малко от 100%, а закупуването на руски петрол от някои страни е шокиращо! Това значително отслабва вашата позиция в преговорите и способността ви да договаряте с Русия. Във всеки случай, аз съм готов да „започна“, когато вие сте готови. Просто кажете кога? Смятам, че това, заедно с налагането от страна на НАТО като група на ТАРИФИ ОТ 50% ДО 100% НА КИТАЙ, които да бъдат напълно отменени след края на ВОЙНАТА с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но АБСУРДНА ВОЙНА."