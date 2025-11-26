Осъдиха известен турски журналист на 4 г. затвор, ''заплашвал'' Ердоган

Осъдиха известния турски журналист Фатих Алтайлъ на четири години и два месеца затвор по обвинение в „заплаха срещу президента“, свързано с негови изказвания по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

През юни Алтайлъ бе задържан от турската полиция, като срещу него бе започнато разследване заради изказване, направено в ефира на Ютюб канала му.

Журналистът беше коментирал социологическо проучване, според което 70% от турците не подкрепят идеята за промяна в Конституцията, която би позволила на Ердоган да остане президент до края на живота си. Обяснявайки своята гледна точка, журналистът е направил историческа препратка, като е заявил: „Този народ никога не е приемал безконтролна власт. Дори по време на османската епоха хората са критикували султаните открито. Някои султани дори са били отстранени или са имали трагичен край“.

След този случай през юли турската прокуратурата поиска за него "не по-малко от пет години затвор" по обвинения в "заплаха срещу президента", което доведе и до блокиране на достъпа до неговия YouTube канал през август.

Освен това, Алтайлъ е обвинен и в "разпространяване на фалшива информация" в отделен случай, свързан с видео в Ютуб канала му, в което се твърди, че лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) - Девлет Бахчели- е изпратил поема на Абдуллах Йоджалан. По това обвинение журналистът може да получи до три години затвор.