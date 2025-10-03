Орбан смята, че европейската военна стратегия е мираж

OFFNews 03 октомври 2025 в 12:44 228 2
Снимка Getty images
Европейската военна стратегия е погрешна, обяви унгарският премиер Виктор Орбан в ефира на националното радио „Лайош Кошут“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Тя е мираж и ще се срине със сериозни последици“, посочи той.

По думите му стратегията предполага, че средствата на Русия ще свършат преди тези на Европа и няма да има достатъчно за производство на оръжие. Междувременно Европа ще предоставя финансиране и въоръжение на Украйна, а руската икономика ще се срине, като „дори може да има въстания“.

„При такъв сценарий Русия може да бъде заставена да се откаже от военните си цели, което да позволи на Украйна да възстанови териториите си“, заяви той.

„Но Европа все пак трябва да изясни два въпроса: колко дълго ще продължи това и на каква цена“, допълни Орбан.

Премиерът отбеляза, че стотици загиват ежедневно във войната, „а стотици милиони биват изразходвани“. Той изтъкна, че унгарското предложение се основава върху стремежа за примирие и мир и че са необходими дипломатически преговори между страните.

    danvan

    03.10 2025 в 13:33

    Какво скимти тази ватенка няма никакво значение, ако изключим факта, че военната стратегия на ЕС явно не харесва на Путин, за да го активизира

    Октим

    03.10 2025 в 12:50

    И тоя ли мазен плондер стана миротворец? Еййй, все най-жалките подлоги на ру卐ките главорези .... Добре, че на са при господарите си, защото нямаше да излязат от затворите, ако изобщо стигнат до тях!?
     