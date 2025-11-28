Орбан отива при Путин днес, за да гарантира петрол и газ от Русия

Унгарският министър-председател Виктор Орбан и руският президент Виктор Орбан по време на среща в Москва

Унгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят доставките на суров петрол и природен газ за Унгария, както и усилията за постигане на мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Орбан разкри плана си да се срещне с Путин в интервю на страницата си във "Фейсбук", като добави, че целта му е да гарантира, че енергийните доставки за Унгария са осигурени за зимата и следващата година. 

По-рано този месец Вашингтон предостави на Будапеща изключение от санкциите за използване на руски петрол и природен газ, след като Орбан настоя за отсрочка по време на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Унгария също така подписа споразумение за сътрудничество със САЩ в областта на ядрената енергетика. Споразумението предвижда Унгария да закупи американско ядрено гориво, както и технология за съхранение на отработено гориво в атомната електроцентрала "Пакш-1". Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" строи два нови реактора в централата, проект от 2014 г., който е значително забавен.

Орбан продължава да настоява за "мирна среща на върха" в Будапеща между Тръмп и Путин за Украйна. Опитът за провеждане на подобна среща по-рано този месец обаче се провали.

Унгария поддържа близки отношения с Русия въпреки войната, тъй като все още е силно зависима от руските енергийни доставки. Тази зависимост остава факт, независимо от мерките на Европейския съюз за нейното ограничаване.

Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб.м. природен газ от Русия през тази година, съобщи днес унгарското външно министерство.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    28.11 2025 в 10:16

    -0
    +2
    Няма нужда, тези като него и наш ББ са лубрикирани по рождение.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    28.11 2025 в 09:50

    -0
    +0
    Лубрикант взел ли си е?
     
