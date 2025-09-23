Опровергаха твърденията на Тръмп за връзка между парацетамола по време на бременност и аутизма

Европейският съюз и британските здравни служби потвърдиха безопасността при употребата на парацетамол по време на бременност, опровергавайки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който свърза приемането на популярното болкоуспокояващо със "стремителния ръст" на случаите на аутизъм, предаде Ройтерс.

По-рано днес Световната здравна организация (СЗО) заяви, че доказателствата за съществуването на връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма остават противоречиви и призова за предпазливост при извеждането на подобни заключения.

Вчера Тръмп посочи, че имало "стремителен ръст" на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ под търговското име "Tylenol", а в Европа – като парацетамол, може да е причина за това. Той призова бременните жени да не приемат лекарството и изрази също така неоснователни съмнения относно ваксините в ранна детска възраст. Тръмп също така заяви, че Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (Food and Drug Administration - FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения "създават риск от стигматизиране на семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами". Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика, отбелязаха ДПА и Пи Ей Мидия.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) заяви днес, че няма нови доказателства, които да налагат въвеждането на промени в настоящите препоръки за употребата на парацетамол по време на бременност. "Наличните доказателства не установяват връзка между употребата на парацетамол по време на бременността и аутизма", се посочва в изявление на ЕМА, в което се уточнява, че парацетамол може да използва по време на бременност, когато това е необходимо, но в най-ниската ефективна доза и честота.

Вчера Националната здравна служба на Великобритания (NHS) посочи изрично, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

"Доказателствата остават противоречиви", заяви говорителят на СЗО Тарик Яшаревич на пресконференция в Женева, когато бе попитан за възможна връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизма. Той цитира неконкретизирани проучвания, които сочат възможна връзка, но заяви, че това не е потвърдено от последващи изследвания. "Тази липса на възпроизводимост наистина налага предпазливост при извеждането на случайни заключения", каза той.