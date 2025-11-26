ООН започна търсенето на нов генерален секретар

Търсенето на следващ генерален секретар на ООН започна във вторник (25.11). Страните членки на организацията бяха приканени да изпращат номинации на мястото на Антониу Гутериш за мандата, започващ през 2027 г., предаде АФП.

С писмо от ръководството на ООН до 193-те страни 80-годишната глобална междуправителствена организация търси кандидати с богат опит в международните отношения, дипломацията и езиците.

"Позицията генерален секретар е много важна и изисква най-високи стандарти на работоспособност, компетенции и единство, както и ясен ангажимент към целите и принципите на Хартата на ООН", се казва в писмото, подписано от посланика на Сиера Леоне и настоящ председател на Съвета за сигурност Майкъл Имран Кану и председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок.

Някои страни членки искат на поста да бъде избрана жена и в писмото се изразява съжаление, че досега позицията никога не е била заемана от дама, като се призовава страните "сериозно да обмислят номинация на жена".

Сред вече спряганите имена са на бившата чилийска президентка Мишел Бачелет, на шефа на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси (Аржентина) и на ръководителката на Конференцията на ООН за търговия и развитие Ребека Гринспан (Коста Рика).

Членовете на Съвета за сигурност започват официалния процес по селекция до края на юли, а петте постоянни членки с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция, имат ключовата дума по въпроса, отбелязва АФП.

Мандатът е 5-годишен с възможност за едно подновяване. Следващият трябва да започне на 1 януари 2027 г.