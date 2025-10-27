ООН призова за незабавно прекратяване на огъня в Судан. Страната е раздирана от вътрешен конфликт между суданските въоръжени сили и паравоенното формирование “Силите за бърза подкрепа”.

“Дълбоко съм обезпокоен от съобщенията за цивилни жертви и принудително разселване на фона на нова ескалация на боевете в Ел Фашер, столицата на щата Северен Дарфур в Судан, където градът е обхванат от ожесточен обстрел и сухопътни нападения. С напредването на бойците навътре в града и прекъсването на пътищата за бягство стотици хиляди цивилни са в капан и ужасени – под обстрел, гладуващи и без достъп до храна, здравни грижи или безопасност”, каза в изявление Том Флетчър, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за извънредна помощ.

Ел Фашер е под обсада повече от година. Това е последният голям град в Дарфур, който все още е под контрола на правителството. Паравоенното формирование, което е в жестока война със суданските въоръжени сили от април 2023 г., заяви, че е завзело града, след като е превзело щаба на армейската Шеста дивизия.

ООН съобщава за масови жертви сред цивилното население и за многократни атаки срещу медицински заведения в региона през последните седмици.

Суданският конфликт създаде една от най-тежките хуманитарни кризи в света. Войната е принудила 11,7 милиона души да напуснат домовете си, а бежанците са 4,2 милиона. Загиналите са над 150 000 души, припомня BBC.

“Трябва да се осигури безопасен, бърз и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до всички нуждаещи се цивилни. Разполагаме с животоспасяващи доставки, но засилените атаки правят невъзможно доставянето им. Местните хуманитарни работници продължават да спасяват животи под обстрел”, заяви още Флетчър.

Няма коментар от суданската армия, но загубата на Ел Фашер би означавала сериозен удар за правителствените сили и възможен повратен момент в суданската гражданска война, докладва новинарската служба на Организацията на обединените нации.