ООН: Над 10 милиона украинци са останали без дом

Сграда, повредена при руска атака срещу Киев

Сграда, повредена при руска атака срещу Киев

Над 236 000 сгради в Украйна са били разрушени или повредени по време на войната, а над 2,5 милиона жилища са недостъпни. Това около 10% от целия жилищен фонд на страната, разкрива доклад на Международната организация по миграцията (МОМ) към ООН, цитиран от БТА. 

Експертите на МОМ отбелязват, че около 10,6 милиона украинци – почти една четвърт от довоенното население на страната – са били принудени да напуснат домовете си. Повечето от тях са заминали в чужбина. Две трети от 3,7-те милиона разселени лица, които са останали в Украйна, изпитват затруднения да плащат за новите си жилища. „За много от тях зависимостта от пазара на жилища под наем е изчерпала семейните спестявания“, посочват авторите на доклада.

Според техните оценки, на разселените хора често им се налага да харчат 50% или повече от доходите си за наем. 

Тъй като войната в Украйна продължава, докладът подчертава, че задоволяването на жилищните нужди на разселените украинци остава критичен приоритет.

„МОМ се ангажира да помага на вътрешно разселените лица и на общностите, които ги приемат да изградят трайно бъдеще. Това включва обучение за придобиване на нови умения, свързване на хората с работни места и осигуряване на стабилни домове“, заяви Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна.

