Онлайн война: Белгия и Русия си отправят взаимни заплахи за унищожение

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев влязоха в ожесточен словесен двубой в социалните мрежи. Двамата си отправиха взаимни закани за унищожение, съобщиха белгийски медии.

Поводът за е интервю на Франкен за вестник "Морхен", което той заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, "Москва ще бъде заличена от картата на света".

Отговорът на Медведев не закъсня. В типичния си остър стил бившият руски президент написа, че "в такъв случай от картата ще изчезне Белгия". Той допълни коментара си със сарказъм по адрес на белгийския министър, наричайки го "тъпак", и му отправи поздрав с новината за успешното изпитание на руското подводно ядрено торпедо "Посейдон" - оръжие, което според него „не може да бъде спряно от нищо“.

В последвал отговор Франкен избра да отговори с цитат, а не с обида. Той припомни думите на древноримския поет Овидий от поемата "Изкуството да обичаш", където казва, че "тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв - за дивия звяр".

Тази размяна на реплики идва на фона на нарастващо напрежение между Русия и НАТО. Още миналата година председателят на Военния комитет на алианса, адмирал Роб Бауер, предупреди, че Москва би могла да насочи удари срещу стратегически обекти в Белгия - като централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен, институциите на ЕС и дори глобалната разплащателна система SWIFT.