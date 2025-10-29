Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята

Напоследък Путин отново започна да се хвали с ядрени оръжия, за да сплаши Запада и да обезкуражи усилията да се помага на Украйна. Ако обаче Русия предприеме дори неядрена атака срещу страна от НАТО, то „Москва ще бъде изравнена със земята“. Това заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен в интервю за De Morgen.

Той беше помолен да коментира заплахите на Русия за ескалация, които Кремъл изрази в отговор на разговорите за евентуална доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна.

„Путин каза същото, когато Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, когато ние доставихме танкове, ракети и F-16 на Украйна... Урокът е, че не трябва да позволяваме да бъдем заплашвани“, каза министърът.

Франкен припомни, че като предостави на Украйна оръжия, Западът разреши използването им изключително на украинска територия, забранявайки удари срещу Русия. Според него това решение само удължи войната. Когато Украйна най-накрая започна да атакува цели в Русия, Путин не направи нищо.