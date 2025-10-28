Олигарх се ожали, че му се налага да промени стандарта си на живот в Швейцария

Федералният административен съд на Швейцария не прие за разглеждане жалбата на руско-украинския олигарх Дмитрий Калантирски, който иска да бъдат размразени активите му.

Калантирски е обвинен, че е помагал на приятеля на Путин Аркадий Ротенберг да прехвърля пари, заобикаляйки западните санкции.

Швейцарската банка, в която се съхраняват активите на олигарха, съобщи за подозрителни транзакции на Държавния секретариат по икономическите въпроси на Швейцария през октомври 2022 г., след което всички негови сметки са блокирани.

В многобройни писма до Държавния секретариат Калантирски е изисквал да му бъде възстановен достъпът до парите.

Той се оплаква, че му се е наложило да промени стандарта си на живот. Но искът му пред Федералния административен съд е оставен без разглеждане.

Сумата на руските активи, замразени в Швейцария към края на март 2025 г., възлиза на около 8,3 млрд. долара.