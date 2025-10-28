Обвиненият в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе се призна за виновен

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен, предаде Франс прес.
"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.
Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.
Бившият японски премиер Шиндзо Абе бе прострелян с два куршума, докато произнасял предизборна реч в град Нара. 67-годишният политик бе откаран в болница с кардио-респираторен арест.
Стрелбата шокира Япония, която има един от най-строгите закони за притежаване на оръжие.
Шиндзо Абе беше премиер на Япония за една година през 2006-а, а след това ръководеше изпълнителната власт между 2012-а и 2020-а година. Той е най-дълго управлявалият министър-председател и внук на друг японски премиер. Оттегли се от властта с мотива, че има здравословни проблеми.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
''Нова златна ера'': САЩ и Япония подписаха търговско споразумение
Културният министър най-после реагира за гей секс скандала с Росен Белов
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство