Обвиненият в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе се призна за виновен

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен, предаде Франс прес.

"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.

Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.

Бившият японски премиер Шиндзо Абе бе прострелян с два куршума, докато произнасял предизборна реч в град Нара. 67-годишният политик бе откаран в болница с кардио-респираторен арест.

Стрелбата шокира Япония, която има един от най-строгите закони за притежаване на оръжие.

Шиндзо Абе беше премиер на Япония за една година през 2006-а, а след това ръководеше изпълнителната власт между 2012-а и 2020-а година. Той е най-дълго управлявалият министър-председател и внук на друг японски премиер. Оттегли се от властта с мотива, че има здравословни проблеми.