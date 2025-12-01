Обща стачка във Франция срещу бюджет 2026

Франция се готви за обща стачка утре, свикана по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, пише „Фигаро“, цитиран от БТА. Стачните действия са насочени срещу проектобюджета за идната година,
Общонародната мобилизация започва още днес в 18 ч. до 7 ч сутринта на 3 декември в парижката транспортна мрежа. Очаква се да има ограничения по някои метролинии, автобусни и трамвайни линии. Утре в националните железници може да има закъснения и анулиране на влакове. Два малки синдиката в авиокомпанията „Еър Франс“ също ще участват в стачката утре, за да изразят недоволството си от съкращаването на работни места.
Ще стачкуват на много места и преподаватели срещу планираните съкращения на над 4000 работни места в областта на образованието.
Заради стачката няма да работят някои административни услуги, като например издаването на документи.
Стачните действия ще засегнат и сектора на здравеопазването, като може да се стигне до отмяна на планирани прегледи.
Утре ще има и протести и митинги в много големи френски градове.
01.12 2025 в 08:07
