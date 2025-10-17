''Обичам Хитлер!''. Politico разкри пронацистки чат на младежите републиканци в САЩ

Чат в Telegram между младежи от Републиканската партия в САЩ, изпълнен с расизъм, антисемитизъм, символи на бялото превъзходство и насилствен език, бе разпространен от Politico.

Брюкселското издание Politico получи достъп до над 7-месечен обмен на съобщения между млади лидери на републиканската партия в щатите Ню Йорк, Канзас, Аризона и Върмонт. Чатът предлага нефилтриран поглед върху това как новото поколение активисти на Републиканската партия разговаря, когато мисли, че никой не слуша.

Груповият чат включва съобщения от лидери от организация на Републиканската партия в Щатите с 15 000 членове на възраст от 18 до 40 години.

Пълният списък на републиканците от младежката организация, участвали в чатовете вклюва: Боби Уокър, Питър Джунта, Джо Малиньо, Алекс Дуайър, Уилям Хендрикс, Ани Кайкати, Люк Мосиман, Бриана и Самюел Дъглас.

Уилям Хендрикс, заместник-председател на Младежите републиканци в Канзас, е използвал расистките думи "n--ga" и "n--guh" десетки пъти в чата.

Боби Уокър, заместник-председател на Младите републиканци на щата Ню Йорк по това време, пише, че сексуалното насилие е "епично".

Питър Джунта, който по това време е бил председател на същата организация, заявява, че "Всеки, който гласува с "не" за това той да стане лидер на федерацията, "отива в газовата камера".

На това Джо Малиньо, вече бивш главен юрисконсулт на Младите републиканци на щата Ню Йорк, отговаря с: "Можем ли да поправим душовете? Газовите камери не пасват на естетиката на Хитлер", а пък Ани Кайкати, член на националния комитет на Ню Йорк, допълва с: "Готова съм да гледам как хората горят".

В един от разговорите някой в чата, отседнал в хотел, пита членовете си: "Познайте в коя стая сме" - "1488", отвръща Алекс Дуайър. Белите супремасисти в САЩ използват числото 1488, защото 14 е броят на думите в лозунга им: "We must secure the existence of our people and a future for white children (пр. от англ. - Трябва да осигурим съществуването на нашия народ и бъдеще за белите деца)". "H" е осмата буква в английската азбука, а 88 често се използва като съкращение за "Хайл Хитлер".

В друг разговор през февруари Питър Джунта говори с одобрение за организацията "Orange County Teenage Republican" в Ню Йорк – която изглежда е част от мрежата на националната организация "Teen Age Republicans" – и колко е доволен от идеологическите нагласи на младите ѝ членове.

"Те подкрепят робството и всички тези глупости. Ужасно базирано", казва той. Думата "базирано" в интернет културата се използва, за да изрази одобрение към дадена идея, често смела или противоречива.

В чатовете Джунта дава "инструкции" какво да правим, ако срещнем пилот с по-тъмна кожа: "Ако пилотът ви е жена и изглежда с десет нюанса по-тъмна от някой от Сицилия, просто спрете дотук. Изкрещете: „Не, не".", например, прилича на това на убития консервативен активист Чарли Кърк от миналата година. Кърк каза: "Ако видя чернокож пилот, ще си помисля: "Боже, дано да е квалифициран."

Питър Джунта обяви публикуването на чата е част от "добре координирана, целогодишна кампания за дискредитиране, водена от Гавин Уакс и Клуба на младите републиканци в Ню Йорк" - негов конкурент.

Според него записите са "получени чрез изнудване" и предоставени на изданието от същите хора, които са заговорничили срещу младежите републиканци. Въпреки намеците си за вътрешни борби, Джунта все пак се извини, отбелязва Politico.

Публикуваните чатове са над 2900 страници, а в тях над 250 пъти се появяват расистки и антисемитски "шеги".

Тези послания разкриват една култура, в която расистката, антисемитската и насилствената реторика циркулира свободно — и в която отслабването на политическите норми по времето на Тръмп е направило подобни изказвания по-малко табу сред онези, които се позиционират като следващите лидери на партията, пише изданието.

Питър Джунта (горе вляво), Самуел Дъглас (горе вдясно), Ани Кайкати (долу вдясно), Боби Уокър (долу вляво).

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс реагира като обяви расистките текстове чатове за „нещо, което правят децата“, въпреки че замесените са на възраст между 24 и 35 години:

"Реалността е, че децата правят глупави неща, особено момчетата. Те разказват провокативни, обидни вицове. Това правят децата. И аз наистина не искам да растем в страна, в която едно дете, което разказва глупав виц – много обиден, глупав виц – да е причина да се съсипе животът му."

След публикуването на чатовете Уилям Хендрикс вече не работи на същото място, а Боби Уолкър изгуби оферта за нова работа. Републиканската партия в Канзас деактивира организацията "Младите републиканци" в щата след публикуването на доклада, пише още Politico.