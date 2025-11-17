Ново напрежение между Ливан и Израел - този път заради бетонна стена по границата.

Според ливанското президентство строежът, започнат от Тел Авив, се простира отвъд така наречената „синя линия“.

“Синята линия“ отделя Ливан от Израел и от окупираните Голански възвишения, но не е официална граница, а административна линия за наблюдение и мироопазване от ООН.

Ливан определя строежа като посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на страната.

Според ООН, над 4000 квадратни метра от ливанска територия стават недостъпни за местното население. Израел отрича стената да пресича „Синята линия“.

Вчера израелски военни откриха огън по миротворци на ООН в Южен Ливан.

Организацията определи инцидента като сериозно нарушение, а израелската армия заяви, че става дума за грешка.