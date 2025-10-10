Новият стар премиер: Макрон назначи отново Себастиан Льокорню

Френският президент Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет, съобщават световните агенции.

Тази вечер изтече крайният срок, който френският лидер сам бе обявил за номиниране на нов министър-председател, без да съобщи името на нов кандидат за поста.

Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни. Правителството на Лекорню се разпадна на фона на ожесточена опозиция срещу новосформирания му кабинет и неуспеха му да си осигури парламентарна подкрепа за бюджета за 2026 г.

Франция е в сериозна политическа и дългова криза. На този фон, граждански протести подпалиха редица големи градове в страната.

От преизбирането на Еманюел Макрон през 2022 г. Франция преживява безпрецедентна политическа нестабилност, изразена в поредица от смени на министър-председатели.

Елизабет Борн беше първата, която оглави правителството през втория мандат на Макрон - от май 2022 г. до оставката си през 2024 г., след многократни конфликти с парламента по повод спорни реформи. След нея, на 9 януари 2024 г., постът беше поет от Габриел Атал, който остана начело на кабинета до 5 септември същата година.

През септември 2024 г. Мишел Барние пое управлението, но краткият му мандат не успя да преодолее дълбокото разделение в Националната асамблея. В края на същата година, през декември, Франсоа Байру застана начело на правителството. 74-годишният центрист Франсоа Байру управляваше Франция в в продължение на 9 месеца и превърна проблемът с държавния дълг, който вече надхвърля 3 трилиона евро или 114% от БВП, в своя основна кауза. Той настояваше за съкращаване на бюджета за 2026 г. с 44 милиарда евро, но бе свален след вот на недоверие, подкрепен от леви и крайнодесни депутати. Общественото мнение също отказа да приеме някои от неговите идеи, като например премахването на два национални празника заради финансиране на увеличените разходи за отбрана.

Байру стана вторият френски премиер поред, който е претърпял такава съдба, след като Мишел Барние беше отстранен през декември само три месеца след встъпването си в длъжност.

През септември 2025 г., Себастиен Льокорню стана петият министър-председател на Макрон за по-малко от две години. И неговият мандат обаче се оказа краткотраен – той подаде оставка само няколко седмици след встъпването си в длъжност.