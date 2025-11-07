Новият шеф на парламента в Чехия свали украинското знаме (видео)

Новият шеф на парламента в Чехия - Томио Окамура- разпореди да се свали знамето на Украйна от покрива на сградата.

Знамето изчезна от сградата вчера следобед - ден след като Окамура, лидер на чешката крайнодясна партия „Свобода и пряка демокрация“, беше избран за председател на чешкия парламент. Това се случва за първи път в централноевропейската държава.

Флагът бе поставен там от началото на войната като символ на солидарност към страната, която се сблъсква с руската военна инвазия.

Czechia’s new parliamentary speaker Tomio Okamura has ordered the removal of the Ukrainian flag from the parliament building shortly after taking office.



During the election campaign, the SPD leader also made a number of anti-Ukrainian statements, including calls to restrict… pic.twitter.com/MGdIhgUUYX — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) November 6, 2025

По време на предизборната кампания лидерът на чешката крайнодясна партия направи редица изявления с антиукраински характер, включително призиви за ограничаване на правата на украинските бежанци и за прекратяване на военната подкрепа за Украйна.

Бившият председател на парламента Маркета Пекарова Адамова определи свалянето на знамето като "срамен жест не само спрямо Украйна, но и спрямо ценностите, върху които е основана Чешката република".

Само няколко часа, след като Томио Окамура се похвали, че е премахнал украинското знаме, пред офисите на три парламентарни партии се появиха три нови синьо-жълти знамена. Чешките политици заявиха, че Камарата на депутатите не е лична собственост на Томио Окамура и подчертаха, че украинското знаме е символ на солидарност с държава, която ежедневно е под обстрела на режима на Путин.

Just hours after Czech Parliament Speaker Tomio Okamura boasted about removing the Ukrainian flag, three new blue-and-yellow flags appeared on the building. Parties including ODS, STAN, and Piráti raised them from their office windows in defiance. https://t.co/uSNdjPHios pic.twitter.com/S3r8hCjaYh — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) November 6, 2025

Преди дни партията "Действие на недоволните граждани“ (известна с абревиатурата си на чешки език АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори. 71- годишния Бабиш, който беше премиер от 2017 до 2021 г., обедини сили с евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си" (наричана и "Автомобилистите") и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД).

Андрей Бабиш спечели гласоподавателите с обещания за повишаване на държавните разходи в полза на чешките граждани и с противопоставянето си на политиката на ЕС в областта на климата и миграцията. По отношение на Украйна, той обеща да прекрати всякаква помощ от чешкия бюджет, включително инициативата за доставка на артилерийски снаряди, като заяви, че парите трябва да бъдат пренасочени към нуждите на чехите.