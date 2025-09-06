Нов силен трус в Афганистан

Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ.

По данни на службата епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.

Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул, съобщи жител на града за ДПА, цитирана от БТА.

Засега няма данни за жертви или нанесени щети.