Нов силен трус в Афганистан

OFFNews 06 септември 2025 в 10:35 215 0

Снимка БТА/АП

Няколко дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2, съобщи Геологическата служба на САЩ.

По данни на службата епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.

Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул, съобщи жител на града за ДПА, цитирана от БТА. 

Засега няма данни за жертви или нанесени щети. 

