Нов силен трус от 6 по Рихтер разлюля Камчатка

OFFNews 03 септември 2025 в 10:10 289 0
Сеизмограф

Снимка БГНЕС
Сеизмограф

Нов трус с магнитуд 6 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, позовавайки се на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.

Към този момент няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Полуостровът е разположен в сеизмично активната зона „Огненият пръстен“ около Тихия океан и има над 20 действащи вулкана.

В края на юли в Камчатка станаха две други мощни земетресения - от 7,4 и 8,8 по Рихтер. Второто бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България