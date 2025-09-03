Нов силен трус от 6 по Рихтер разлюля Камчатка

Нов трус с магнитуд 6 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, позовавайки се на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.
Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.
Към този момент няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.
Полуостровът е разположен в сеизмично активната зона „Огненият пръстен“ около Тихия океан и има над 20 действащи вулкана.
В края на юли в Камчатка станаха две други мощни земетресения - от 7,4 и 8,8 по Рихтер. Второто бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение.
