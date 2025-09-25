Никола Саркози осъден на 5 г. затвор за заговор с Кадафи

70-годишният Саркози ще трябва да излежи наказанието си, дори и да обжалва

Деян Милков 25 септември 2025 в 14:18 5428 10
Саркози с Кадафи

Снимка Франс Прес
Никола Саркози се ръкува с либийския диктатор Муамар Кадафи през 2007 г.

Бившият президент на Франция Никола Саркози получи присъда от пет години затвор, след като беше признат за виновен в престъпен заговор по дело, свързано с получаването на милиони евро незаконни средства от покойния либийски лидер Муамар Кадафи, съобщава Би Би Си. 

В изненадващо решение председателят на съда Натали Гаварино постанови специална форма на присъда, което означава, че 70-годишният Саркози ще трябва да излежи наказанието си, дори и да обжалва, предаде "Гардиън".

Началото на изтърпяването на присъдата ще бъде определено на по-късна дата, като на прокурорите е даден срок от един месец, за да уведомят бившия държавен глава кога трябва да се яви в затвора.

Съдията също така нареди на Саркози да заплати глоба в размер на 100 000 евро.

Саркози, който твърди, че делото е политически мотивирано, беше обвинен, че е използвал парите на Кадафи, за да финансира президентската си кампания през 2007 г.

Според обвинението Саркози обещал да съдейства на Кадафи да възстанови репутацията си в западните държави, ако му помогне да спечели изборите. Наказателният съд в Париж обаче оправда бившия държавен глава по всички други обвинения, включително корупция и незаконно финансиране на кампания.

Разследването започна през 2013 г., две години след като Сейф ал-Ислам Кадафи, синът на покойния либийски лидер, обвини Саркози, че е взел милиони либийски средства за финансиране на кампанията си.

Следващата година ливанският бизнесмен Зияд Такиеддин, който дълго време действаше като посредник между Франция и Близкия изток, заяви, че има писмени доказателства, че кампанията на Саркози е била „изобилно“ финансирана от Триполи и че плащанията на стойност 50 млн. евро са продължили и след като той е станал президент.

Съпругата на Саркози, топмоделът и певица Карла Бруни-Саркози, беше обвинена миналата година, че е укривала доказателства, свързани с делото „Кадафи“, и че е в съучастие с други лица за извършване на измама – обвинения, които тя отрича.

Откакто загуби изборите за втори мандат през 2012 г., Саркози е обект на няколко наказателни разследвания. Той обжалва решение от февруари 2024 г., с което беше признат за виновен за превишаване на разходите в кампанията си за преизбиране през 2012 г., а след това – за наемането на PR агенция, която да го прикрие. Тогава му беше наложена едногодишна присъда, от която шест месеца условно.

През 2021 г. той беше признат за виновен, че е опитал да подкупи съдия през 2014 г., и  така стана първият бивш френски президент, получил ефективна присъда. През декември апелативният съд в Париж постанови, че може да изтърпи наказанието си у дома с електронна гривна, вместо да влиза в затвора.

Никола Саркози беше президент на Франция от 2007 до 2012 г.

Виж още за:

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2973

    10

    Johnny B Goode

    25.09 2025 в 17:43

    -0
    +0
    Точно така, молодец! Що ти е да четеш, важното е да изкоментираш. Чукча не читатель, чукча писатель.
    Цялото заглавие ли успя да прочетеш преди да си изложиш мъдрата мисъл или само 1/3 от него?

    142

    9

    Октим

    25.09 2025 в 17:32

    -0
    +0
    Пет години далеч от Villa Montmorency (където живее в Париж наблизо до нашенката Силвия Вартан) не са хич малко време ... Но все пак присъда за президент, макар и бивш!!! Нещо, което в задунайския бандитустань НИКОГА не може да случи, въпреки, че сегашния изпълняващ длъжността заслужава разстрел, а не само пандиз!

    15925

    8

    bls

    25.09 2025 в 17:22

    -0
    +0
    craghack - кви правила? Убиха ли Кадафи - убиха го (по инициатива именно и на Саркози след като Кадафи заплаши да изпее всичко за тия пари). Разпиляха ли Либия - разпиляха я. Окрадоха ли каквото имаше - окрадоха. Ся някакви си 5 години а парите - Х. От тия 5 я излежи 2-я не вероятно и то кой знае в какъв режим лек ще е.

    500

    7

    Незначителен червей

    25.09 2025 в 17:06

    -0
    +0
    Чак сега прочетох статията иначе коментирах само по заглавието. Те парите минаха през Uni-Credit Bologna,и доста останаха там и според международното право вече беше забранено на Кадафи да има сметки в Европа. Стана напечено за банката и Бай Кадафи отлетя при Създателя. Иначе за тълпата Арабската Революция го опука. Но един Сатрап по малко. А Саркози гръмна за Парите. Да видим кой още ще излезе под прожекторите. Бая пари на Кадафи останаха.

    2973

    6

    Johnny B Goode

    25.09 2025 в 16:56

    -0
    +0
    Мдааа. И хуморът и той ориенталски.

    500

    5

    Незначителен червей

    25.09 2025 в 16:25

    -12
    +0
    А да. Забравих да кажа че Саркози ми е братовчед Шуробаджанащина какво да правим. Но много ми харесва Карла Бруни. Жена му.Ееееее. Топ гадже. Братовчеда не е моя тип ,ама братовчед.

    2973

    4

    Johnny B Goode

    25.09 2025 в 16:16

    -0
    +13
    Ето заради това ориенталско червейско мислене сме на този хал. Щом някой ни е помогнал, значи е невинен и не подлежи на съдебно преследване.
    Много хляб има да изядем докато се отърсим от шуробаджанащината и разберем що е това закон и право.

    500

    3

    Незначителен червей

    25.09 2025 в 15:54

    -4
    +1
    Той освободи нашите медицински сестри от лапите на либийския Сатрап. Сега медицинските сестри да му върнат жеста. Минимум с протест пред съда ала Грета Тумберг стил. Минимум. Или протестна нота чрез външно министерсво и т.н. А да видим сега българската благодарност !!!

    1948

    2

    craghack

    25.09 2025 в 15:40

    -0
    +2
    Тц, французите показват, че се играе по правилата. В момента, в който започнеш да се отклоняваш - съд, присъда и пандела. У нас за определени корпулентни личности правила няма и съответно държавата ни се разпадна. В момента сме разградена кочина и добре, че сме в НАТО и ЕС, та не са ни окупирали. Но ако продължаваме в същия дух до 5 - 10 години и това може да стане.

    1900

    1

    Final Gravity

    25.09 2025 в 15:33

    -3
    +0
    Дамм.... Той Пеевски не ги е измислил той тези хватки, с овладяването на съда за политически цели, както се вижда...
     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат