Никола Саркози осъден на 5 г. затвор за заговор с Кадафи

Бившият президент на Франция Никола Саркози получи присъда от пет години затвор, след като беше признат за виновен в престъпен заговор по дело, свързано с получаването на милиони евро незаконни средства от покойния либийски лидер Муамар Кадафи, съобщава Би Би Си.

В изненадващо решение председателят на съда Натали Гаварино постанови специална форма на присъда, което означава, че 70-годишният Саркози ще трябва да излежи наказанието си, дори и да обжалва, предаде "Гардиън".

Началото на изтърпяването на присъдата ще бъде определено на по-късна дата, като на прокурорите е даден срок от един месец, за да уведомят бившия държавен глава кога трябва да се яви в затвора.

Съдията също така нареди на Саркози да заплати глоба в размер на 100 000 евро.

Саркози, който твърди, че делото е политически мотивирано, беше обвинен, че е използвал парите на Кадафи, за да финансира президентската си кампания през 2007 г.

Според обвинението Саркози обещал да съдейства на Кадафи да възстанови репутацията си в западните държави, ако му помогне да спечели изборите. Наказателният съд в Париж обаче оправда бившия държавен глава по всички други обвинения, включително корупция и незаконно финансиране на кампания.

Разследването започна през 2013 г., две години след като Сейф ал-Ислам Кадафи, синът на покойния либийски лидер, обвини Саркози, че е взел милиони либийски средства за финансиране на кампанията си.

Следващата година ливанският бизнесмен Зияд Такиеддин, който дълго време действаше като посредник между Франция и Близкия изток, заяви, че има писмени доказателства, че кампанията на Саркози е била „изобилно“ финансирана от Триполи и че плащанията на стойност 50 млн. евро са продължили и след като той е станал президент.

Съпругата на Саркози, топмоделът и певица Карла Бруни-Саркози, беше обвинена миналата година, че е укривала доказателства, свързани с делото „Кадафи“, и че е в съучастие с други лица за извършване на измама – обвинения, които тя отрича.

Откакто загуби изборите за втори мандат през 2012 г., Саркози е обект на няколко наказателни разследвания. Той обжалва решение от февруари 2024 г., с което беше признат за виновен за превишаване на разходите в кампанията си за преизбиране през 2012 г., а след това – за наемането на PR агенция, която да го прикрие. Тогава му беше наложена едногодишна присъда, от която шест месеца условно.

През 2021 г. той беше признат за виновен, че е опитал да подкупи съдия през 2014 г., и така стана първият бивш френски президент, получил ефективна присъда. През декември апелативният съд в Париж постанови, че може да изтърпи наказанието си у дома с електронна гривна, вместо да влиза в затвора.

Никола Саркози беше президент на Франция от 2007 до 2012 г.