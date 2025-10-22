Няма лоша реклама: Със стълбата, с която обраха Лувъра се хвали производителят й

Производителят на камиона стълба, известен и като мобилен хаспел, използван за обира в Лувъра, се възползва от това престъпление, за да похвали качеството на продукцията си, предаде Франс прес.

"Базирана във Верне близо до Дортмунд, немската компания „Бьокер“ публикува в социалните мрежи снимка на едно от мобилните си съоръжения, придружавано с обяснение, че то може да транспортира до 400 килограма съкровища при скорост от 42 метра в минута благодарение на двигател, който не бръмчи, а шепти.

В интервю по телефона за Франс прес шефът на компанията Александер Бьокер заяви, че е продал мобилната машина, използвана за обира в Лувъра на френски клиент, който е отдавал под наем този тип оборудване в Париж и района на френската столица. Клиентът искал сега да запази анонимност.

Бьокер заяви, че оборудването е било откраднато от клиента по време на демонстрация. След това крадците махнали логото, което клиентът бил поставил върху машината и променили табелките с номерата й.

От кадрите, завъртели се в медиите, Бьокер и съпругата му си дали сметка, че става дума за тяхното съоръжение и когато разбрали, че по време на обира никой не е пострадал, те приели нещата на шега. Така се родил и рекламният им лозунг „Когато искате да действате бързо“, с който те вече рекламират продукцията си.

Бьокер обаче осъжда категорично обира на Лувъра.

За фирмата си той разказва, че е била основана от дядо му.