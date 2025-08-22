Нетаняху: Ще започнем преговори за освобождаването на всички заложници в Газа

Израел ще започне преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
Той заяви, че е разпоредил започването на преговори за прекратяване на войната в Газа при условия, "приемливи за Израел".
"Хамас" се съгласи по-рано тази седмица с предложение, изготвено от катарски и египетски посредници, за 60-дневно прекратяване на огъня, което според Катар би довело до освобождаването на половината от останалите заложници в Газа.
В замяна Израел трябва да освободи около 200 дългогодишни палестински затворници.
Нетаняху обаче не приема сделката. Израелското правителство заяви, че всичките останали 50 заложници, държани от "Хамас" в Газа, трябва да бъдат освободени незабавно.
