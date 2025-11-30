Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи Ройтерс, като се позова на президентската канцелария.
"Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно", се посочва в изявлението, цитирано от БТА.
Канцеларията на премиера все още не е коментирала случая.
Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван.
Нетаняху отрича обвиненията и не се признава за виновен.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Умеров води украинската делегация в САЩ, за да обсъждат мир в Украйна
Асен Василев пя ''Кой разпореди това безобразие'' в пънк парче (видео)
Брънзалов: В Европа няма друга държава с 8% здравна вноска. В Германия е 14,8%
С този бюджет всяко семейство ще купи чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, според Сабрутев