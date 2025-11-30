Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента

OFFNews 30 ноември 2025 в 12:45 197 0
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Снимка БТА/АП
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи Ройтерс, като се позова на президентската канцелария.

"Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно", се посочва в изявлението, цитирано от БТА. 

Канцеларията на премиера все още не е коментирала случая.

Нетаняху е обвиняем по дело за корупция и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е отправял искания той да бъде помилван.

Нетаняху отрича обвиненията и не се признава за виновен.

