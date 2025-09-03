Напрежение в Егейско море: Гръцки рибари обвиниха турци в незаконен улов

Напрежение е възникнало снощи между турски и гръцки рибари в морето между гръцките острови Тасос и Самотраки в северната част на Егейско море, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Гръцките рибари обвиняват турските си колеги, че навлизат в гръцки териториални води и извършват незаконен риболов. Според видеоматериали, качени от гръцки рибари в социалните мрежи, турски риболовни кораби са достигнали на едва 4-6 морски мили от бреговете на Самотраки.

Напрежението е ескалирало снощи около 22 ч., когато гръцки рибари се отправили към зоната, за да поискат турските кораби да напуснат. Възникнал спор, при който са турските рибари са произвели изстрели във въздуха.

Въпреки сигналите, гръцките рибари твърдят, че властите на Гърция не са предприели мерки след инцидента.