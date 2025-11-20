Нападнаха посланика на Полша в Русия

Агресивни демонстранти в Санкт Петербург скандирали антиукраински и антиполски лозунги, после тръгнали на бой

Посланик Кшищоф Краевски е нападнат в Санкт Петербург

Посланик Кшищоф Краевски е нападнат в Санкт Петербург

Полският посланик в Русия Кшищоф Краевски е нападнат в Санкт Петербург. Дипломатът не е пострадал благодарение на действията на полската си охрана.  

Това съобщи Gazeta Wyborcza, а информацията беше потвърдена и от полското външно министерство, съобщава Ukrinform. Извънредната ситуация е възникнала в неделя, когато Краевски пристигна в Санкт Петербург по случай Деня на независимостта на Полша, за да се срещне с местната полска диаспора. Когато посланикът отивал на църква, той бил обграден от агресивна група „демонстранти“, които скандирали антиполски и антиукраински лозунги и в един момент искали да преминат от словесни заплахи към физическо насилие. 

„Това беше най-сериозният инцидент от този род от много години. Само намесата на охраната предотврати побоя над посланика“, каза източник от полското външно министерство. 

Във връзка с този инцидент полското външно министерство привика в сряда временно управляващия на Русия, който изразил възмущение от действията на „активистите“.

На 21 ноември в Полша започва операция „Хоризонт“, в рамките на която до 10 хиляди военнослужещи ще бъдат ангажирани в противодействието на саботажа в страната.

    Октим

    20.11 2025 в 13:25

    За блатните гадни животни почивка няма! Крайно време е да научат какво е сила на свой гръб!
     
