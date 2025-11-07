Намаляват вътрешните полети в САЩ с 4% от днес заради правителствената криза

Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ нареди на авиокомпаниите да намалят броя на вътрешните полети с 4% за 40 американски летища с голям трафик, считано от днес, предаде Ройтерс.

В окончателната си заповед ФАА посочва, че ще изисква 4% съкращения за 40-те най-натоварени летища до понеделник. Ако кризата продължи, от 14 ноември ще бъде наложено по-сериозно ограничение - 10% съкращения на вътрешните полети.

ФАА въвежда също ограничения и върху изстрелванията в космоса, но подчерта, че не прави съкращения при международните полети.

Ограниченията влизат в сила тази сутрин в 6:00 ч. източноамериканско време (13:00 ч. българско време). ФАА се позовава на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.