Най-тежката епидемия от холера в Судан: 2 470 смъртни случая за две седмици

Най-малко 40 души загинаха в суданския регион Дарфур при най-тежката епидемия от холера в страната от години, съобщиха от организацията "Лекари без граници" (MSF).

Медицинската благотворителна организация заяви, че обширният западен регион, който е основно бойно поле в продължение на повече от две години на сражения между редовната армия и паравоенните сили за бързо реагиране, е бил най-тежко засегнат от епидемията, която продължава вече една година.

"В допълнение към тоталната война, хората в Судан сега преживяват най-тежката епидемия от холера, която страната е виждала от години. Само в региона Дарфур екипите на MSF са лекували над 2 300 пациенти и са регистрирали 40 смъртни случая през последната седмица", посочи MSF, цитирана от АФП и БГНЕС.

НПО съобщи, че до 11 август са регистрирани 2 470 смъртни случая, свързани с холера, от общо 99 700 подозирани случая.

Холерата е остра чревна инфекция, която се разпространява чрез храна и вода, заразени с бактерии, често от фекалии.

Тя причинява тежка диария, повръщане и мускулни крампи.

Холерата може да доведе до смърт в рамките на часове, ако не се лекува, въпреки че може да се лекува с проста орална рехидратация и антибиотици в по-тежки случаи.

От 2021 г. насам се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера, които се разпространяват и географски.

MSF заяви, че масовото изселване на цивилни, предизвикано от войната в Судан, е влошило епидемията, като е лишило хората от достъп до чиста вода за основни хигиенни мерки, като миене на съдове и храна.