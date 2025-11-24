Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ

Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира, смята бившият министър на външните работи Надежда Нейнски. По думите й това обяснява и емоционалната реакция на украинския президент Володимир Зеленски.

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др.

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Явно новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

По думите на Нейнски това, на което трябва да се държи, е международният правен ред

"Тези дни бяха изговорени много неща за мира в Украйна, че е трудно да се напарвят категорични прогнози за развитието на въпроса. Това, на което трябва да се държи, е международният правен ред. Трябва да стане ясно какво означава приемлив мир и гаранции за сигурност за Русия, Украйна, европейските държави и САЩ и очевидно там са различията. Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира. Това обяснява и емоционалната реакция на Володимир Зеленски, който каза, че ако е трябвало страната да капитулирала, е можела да направи това още в началото на войната", каза бившият министър на външните работи в ефира на "Здравей, България".

Тя смята, че американският президент Доналд Тръмп често води преговорите по т.нар. начин на закотвяне – една от страната прави неприемливо и възмутително предложение, след което започва да се отказва, а отсрещната страна смята, че е спечелила, докато всъщност печеливш е този, който е направил хода.

По нейни думи тези 28 точки бяха сериозна провокация към всички страни в преговорите. Нейнски допълни, че сигналите, които идват, са за стартиране на процес на предоговаряне и отстъпки.

Тя е на мнение, че този път руският президент Владимир Путин е притиснат повече от преди заради по-тежките санкции. Според нея Зеленски има силни аргументи в защита на справедлив мир за Украйна заради подкрепата, която има от Европейския съюз.