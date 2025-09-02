Над 250 медии протестираха срещу убийствата на журналисти в Ивицата Газа

Повече от 250 медии протестираха срещу убийствата на журналисти в Ивицата Газа. Изданията сложиха черни ленти и банери на своите сайтове и вестници, с които призоваха оставащите им колеги в палестинската територия да бъдат защитени.
Протестът е координиран с организацията „Репортери без граници“. Според нея над 200 журналисти са били убити от началото на войната между Израел и „Хамас“, като една трета от тях „са били нападнати умишлено от израелската армия“.
Тел Авив осъди протеста и заяви, че медиите разпространяват лъжи на терористичната организация.
След атентата на 7 октомври Израел забрани достъпа на международни медии до Ивицата Газа. Досега страната е обвинявала някои от местните журналисти, че са членове на „Хамас“.
