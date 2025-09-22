Москва и Техеран ще преговарят за изграждането на нови ядрени блокове в Иран

Русия и Иран ще подпишат тази седмица споразумения за изграждането на нови ядрени блокове в Иран, съобщи руската агенция РИА Новости, цитирайки думите на директора на Иранската организация за ядрена енергетика, предаде Ройтерс.

Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, говори по време на посещение в Москва.

Западните правителства обвиняват Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, което имаше за цел да възпрепятства Техеран да разработва ядрено оръжие. Иран отрича да има такива намерения, а Русия заявява, че подкрепя правото на Техеран на мирна ядрена енергия.

Същевременно в писмо до Върховния съвет за национална сигурност 71 от общо 290 депутати в парламента поискаха преразглеждане на отбранителната доктрина на страната и създаването на ядрена бомба, съобщиха днес ирански медии, предаде БТА.

Иран от дълги години подчертава, че не се стреми към придобиването на ядрено оръжие. Страната често посочва религиозното постановление - фетва - на върховния лидер Али Хаменей, с което се забранява разработването и използването на оръжие за масово поразяване.

В писмото си депутатите посочват, че светът се е променил, заявявайки, че Израел "е на ръба на умопомрачението" и нанася удари "без да се интересува от международните задължения".