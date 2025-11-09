Мощно торнадо в Бразилия остави стотици ранени и най-малко 6 жертви

OFFNews 09 ноември 2025 в 07:57 218 0
Бразилски спасители по време на операция в засегнат от свлачища район, 16 февруари 2022 г. Илюстративна снимка: АП/Silvia Izquierdo

Снимка Илюстративна снимка: АП/Silvia Izquierdo/БТА
Бразилски спасители по време на операция в засегнат от свлачища район, 16 февруари 2022 г.

Най-малко шестима души загинаха и над 430 бяха ранени при преминаването на мощно торнадо през южния бразилски щат Парана, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Торнадото, чиято скорост на вятъра надхвърля 250 километра в час, разруши десетки жилища, а правителството обяви извънредно положение в засегнатия район.

Официални лица заявиха, че най-малко един човек е изчезна,л броени часове след като снощи торнадото достигна сушата.

Сред шестте жертви на природната стихия има и 14-годишно момиче.

Правителството заяви, че 437 души, включително деца и бременна жена, са получили медицински грижи в болници или на място. Най-малко 10 от пострадалите са били оперирани, като 9 от тях са в тежко състояние.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изрази съпричастност към жертвите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивайло Пенчев: Щатите не са по-добро място за живеене и за бизнес от България