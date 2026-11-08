Мощни взривове разтърсиха Риад

Няколко мощни взрива се чуха в столицата на Саудитска Арабия – Рияд, след като по-рано тази сутрин службата за гражданска отбрана обяви тревога, предаде Ройтерс.
Тази нощ бяха издадени предупреждения за потенциални заплахи в няколко района на кралството, включително в град Дахран, където се намира седалището на петролния гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), Дамам, Абкайк и провинция Ал Ахса. По-късно властите обявиха, че опасността е отминала.
Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали две балистични ракети, с които йеменските бунтовници хуси са атакували Рияд, предаде Ройтерс.
Предупреждения за потенциални заплахи тази нощ бяха обявени в няколко района на кралството, включително в град Дахран, където се намира седалището на петролния гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), Дамам, Абкайк и провинция Ал Ахса.
Конфликтът между Саудитска Арабия и хусите започна, след като през 2014 г. г. бунтовниците превзеха йеменската столица Сана. На следващата година Рияд сформира военна коалиция с участието на няколко арабски страни, за да подкрепи международно признатото правителство на Йемен.
Боевете между ръководения от Саудитска Арабия алианс и хусите затихнаха, откакто през 2022 г. враждуващите сключиха примирие с посредничеството на ООН.
Вражеските действия обаче бяха подновени през юли тази година, след като хусите започнаха да атакуват с ракети и дронове саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения. Рияд отговори с въздушни удари по обекти на хусите в Йемен.
Министерството на здравеопазването на контролираната от хусите част от Йемен снощи съобщи за най-малко 33 загинали и 39 ранени при въздушни удари край столицата Сана.
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