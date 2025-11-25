Мощни експлозии разтърсиха Киев, най-малко шестима души са загинали (обновена)

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога.
Избухнали са пожари в две жилищни сгради. Най-малко шестима души са загинали, а трима са ранени.
Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога.
“Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна , предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram.
Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.
Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.
Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.
3146
4
25.11 2025 в 13:05
2970
3
25.11 2025 в 10:25
Тя и да го приеме - първо, че гаранция - Франция, че ще спре. Даже по-скоро ще спре за година, после пак наново. Второ - Украйна няма да я има. Чудничко!
1105
2
25.11 2025 в 09:32
2970
1
25.11 2025 в 08:14
