Мощни експлозии разтърсиха Киев, най-малко шестима души са загинали (обновена)

OFFNews 25 ноември 2025 в 07:28 1748 4

Снимка БТА

Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога.

Избухнали са пожари в две жилищни сгради. Най-малко шестима души са загинали, а трима са ранени.

Руските сили са използвали при атака, както дронове, така и ракети. След 5 часа сутринта в Киев беше обявена нова въздушна тревога.

“Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна , предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram.

Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

Той съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването и добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда.

    3146

    4

    1215

    25.11 2025 в 13:05

    -0
    +0
    Крайно време е да ударят масирано мацква.Стига са били джентълмени ,спазващи международни конвенции.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    25.11 2025 в 10:25

    -0
    +3
    781000,

    Тя и да го приеме - първо, че гаранция - Франция, че ще спре. Даже по-скоро ще спре за година, после пак наново. Второ - Украйна няма да я има. Чудничко!

    1105

    2

    781000

    25.11 2025 в 09:32

    -0
    +3
    …а ако не го приеме, ще продължи да прави така, но без да е обещавал да не го прави.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    25.11 2025 в 08:14

    -0
    +5
    Абе да, ама ако Украйна приеме плана на Краснов, пардон, на Путлер, Раша ще обещае, че няма да прави повече така. ;)

     
