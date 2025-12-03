Могерини вече е на свобода, но с обвинения за измами

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души са обвиняеми за измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи днес Европейската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Могерини и двамата други обвиняеми бяха задържани вчера в рамките на разследване на финансови злоупотреби в ЕС. Докато тече разследването обаче, те остават на свобода, тъй като Европрокуратурата прецени, че няма риск да се укрият.

По данни на обвинението другите двама заподозрени са високопоставен служител от Европейската комисия и старши член на ръководството на Колежа на Европа в Брюж.

Могерини не е коментирала обвиненията, уточнява БТА. Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.

В Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа вчера имаше обиски, както и в домовете на заподозрените. Според Европейската прокуратура разследването се отнася до предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на младши дипломати.