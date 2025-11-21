Мицкоски откри клуб на ВМРО-ДПМНЕ в Албания и поиска такъв и в България

Премиерът на Република Северна Македония и председател на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски е присъствал на откриване на офис на Сдружение „ВМРО-ДПМНЕ Албания“ в Тирана, съобщават от партийната централа в Скопие.

„Подчертах пред присъстващите възможността македонците в Албания да имат свой собствен клуб, възможност за сдружаване, възможност свободно да работят за запазване на своята култура, идентичност, език и традиция, възможност, която македонците в Пиринския регион на България нямат, които през 21-ви век са възпрепятствани да регистрират неправителствено сдружение, не могат да говорят свободно за своята македонска идентичност. Ние сме трудолюбиви, търпеливи и умни и ви уверявам, че сега или в следващия период ще постигнем тази цел”, написа във фейсбук профила си Мицкоски.

Освен него, на откриването на офиса в Тирана са присъствали и генералният секретар на партията Георгия Сайкоски, както и председателката на Женския съюз на ВМРО-ДПМНЕ Жаклина Пешевска, съобщава БТА.

В обръщението си Мицкоски е заявил, че се радва, че всички присъстващи на церемонията разбират „вековните автентични македонски корени и вековната македонска идентичност“ и е впечатлен, „че македонският език се подхранва и съхранява”.

„Македонската държава ще бъде стълб на македонците по света, където и да се намират, държава, която е тяхната родина, държава, която ги очаква с отворени обятия да се приберат у дома и да бъдат заедно с македонците в Македония”, е заявил Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония е в Албания за участие в срещата на върха на лидерите от Западните Балкани, озаглавена „Нашият план за ЕС“, която ще се проведе в Тирана. Според съобщението на правителствения пресцентър той ще говори на панелна дискусия, озаглавена „Изпълнение на съвместните задължения, резултати и ускорение“.