Мицкоски откри клуб на ВМРО-ДПМНЕ в Албания и поиска такъв и в България

Премиерът на Република Северна Македония и председател на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски е присъствал на откриване на офис на Сдружение „ВМРО-ДПМНЕ Албания“ в Тирана, съобщават от партийната централа в Скопие.
„Подчертах пред присъстващите възможността македонците в Албания да имат свой собствен клуб, възможност за сдружаване, възможност свободно да работят за запазване на своята култура, идентичност, език и традиция, възможност, която македонците в Пиринския регион на България нямат, които през 21-ви век са възпрепятствани да регистрират неправителствено сдружение, не могат да говорят свободно за своята македонска идентичност. Ние сме трудолюбиви, търпеливи и умни и ви уверявам, че сега или в следващия период ще постигнем тази цел”, написа във фейсбук профила си Мицкоски.
Освен него, на откриването на офиса в Тирана са присъствали и генералният секретар на партията Георгия Сайкоски, както и председателката на Женския съюз на ВМРО-ДПМНЕ Жаклина Пешевска, съобщава БТА.
В обръщението си Мицкоски е заявил, че се радва, че всички присъстващи на церемонията разбират „вековните автентични македонски корени и вековната македонска идентичност“ и е впечатлен, „че македонският език се подхранва и съхранява”.
„Македонската държава ще бъде стълб на македонците по света, където и да се намират, държава, която е тяхната родина, държава, която ги очаква с отворени обятия да се приберат у дома и да бъдат заедно с македонците в Македония”, е заявил Мицкоски.
Премиерът на Северна Македония е в Албания за участие в срещата на върха на лидерите от Западните Балкани, озаглавена „Нашият план за ЕС“, която ще се проведе в Тирана. Според съобщението на правителствения пресцентър той ще говори на панелна дискусия, озаглавена „Изпълнение на съвместните задължения, резултати и ускорение“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Разкол на протеста пред Столична община срещу цените на зоните за паркиране (снимки)
Заслужават смърт. Тръмп се разгневи на конгресмени, зовящи военните да не изпълняват незаконни заповеди
Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор
Кремъл се прави на 2 и половина: Не знаел за никакъв мирен план