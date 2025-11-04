Министрите на околната среда от ЕС се срещат в Брюксел за преговори за климата

Министрите на околната среда от страните членки на ЕС се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията по отношение на ключовите цели за намаляване на емисиите. Срещата се провежда дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде БТА.
Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г. въз основа на научни доказателства.
Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.
