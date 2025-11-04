Министрите на околната среда от ЕС се срещат в Брюксел за преговори за климата

OFFNews 04 ноември 2025 в 07:45 353 0

Снимка GettyImages

Министрите на околната среда от страните членки на ЕС се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията по отношение на ключовите цели за намаляване на емисиите. Срещата се провежда дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде БТА.

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г. въз основа на научни доказателства.

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Общаха пари. Но дали ще стигнат до младите лекари?