Министърът на отбраната на Израел одобри плана за превземане на град Газа

Министърът на отбраната Израел Кац днес одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа , наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II", съобщи jpost.com.

Планът му беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

За да се съобрази с необходимите нива на готовност, израелската армия реши да изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба.

Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

Одобрението на плановете идва въпреки предложението, подкрепено от "Хамас", което би включвало освобождаването на 10 заложници в замяна на двумесечно прекратяване на огъня .

Докато Израел преглежда предложението, официални лица сигнализираха, че тъй като то не включва освобождаването на всички заложници, е малко вероятно Израел да отговори положително или да започне преговори въз основа на него.