МИ-6 проучва потенциален риск от неконтролируеми системи с AI

Британски разузнавачи са започнали да работят за преодоляване на потенциалния риск от неконтролируеми системи с изкуствен интелект, заяви генералният директор на МИ-5 Кен Маккалъм, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Маккалъм каза, че би било безразсъдно да бъде пренебрегнат потенциалът на изкуствения интелект да причинява вреди.

В реч в централата на МИ-5 в Лондон той настоя, че не „прогнозира сценарии от холивудски филми“, но посочи, че разузнавателните агенции трябва вземат предвид рисковете.