Мерц: Не сме във война с Русия, но вече не сме и в мир

Европа не е във война, но не и в мир с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Дюселдорф.

Изказването на Мерц идва на фона на многократни нарушения на въздушното пространство на редица европейски държави от дронове и предполагаем руски опит за намеса в изборите в Молдова.

„Нека го кажа с едно изречение, което може на пръв поглед да прозвучи малко шокиращо … ние не сме във война, но вече не сме и в мир“, обясни канцлерът.

Той каза, че войната на Русия е „война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода“ и добави, че намерението на Москва е да подкопае единството в Европа.

Мерц подкрепя плана на ЕС за отключване на замразени руски активи, за да се финансира Украйна. Според него този план може да осигури военна подкрепа за Украйна в рамките на три до пет години.

Преди три дни германските власти съобщиха за множество засечени дронове в северната провинция Шлезвиг-Холщайн. През последните дни аналогични случаи бяха регистрирани в Дания, Финландия, Румъния, Литва, Полша и Естония.