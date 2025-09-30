Мерц: Не сме във война с Русия, но вече не сме и в мир

Деян Милков 30 септември 2025 в 16:07 371 1
Фридрих Мерц

Снимка Ройтерс
Фридрих Мерц

Европа не е във война, но не и в мир с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Дюселдорф.

Изказването на Мерц идва на фона на многократни нарушения на въздушното пространство на редица европейски държави от дронове и предполагаем руски опит за намеса в изборите в Молдова.

„Нека го кажа с едно изречение, което може на пръв поглед да прозвучи малко шокиращо … ние не сме във война, но вече не сме и в мир“, обясни канцлерът.

Той каза, че войната на Русия е „война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода“ и добави, че намерението на Москва е да подкопае единството в Европа.

Мерц подкрепя плана на ЕС за отключване на замразени руски активи, за да се финансира Украйна. Според него този план може да осигури военна подкрепа за Украйна в рамките на три до пет години.

Преди три дни германските власти съобщиха за множество засечени дронове в северната провинция Шлезвиг-Холщайн. През последните дни аналогични случаи бяха регистрирани в Дания, Финландия, Румъния, Литва, Полша и Естония.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Коментари
    3537

    1

    Деспин Митрев

    30.09 2025 в 17:16

    -0
    +0
    Май забравихте Фюрера, а? И неговото "не е нито във война, нито в състояние на мир". Паралелът не е с личностите, естествено, а с обстановката - необявено още начало, на вече започнала световна война.
     