Мелания ще съди Хънтър Байдън, ако не оттегли думите си, че Епстийн я е запознал с Тръмп

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заплаши със съд сина на бившия президент Джо Байдън - Хънтър Байдън, ако не оттегли коментарите си, в които я свързва със сексуалния трафикант Джефри Епстийн, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Тръмп оспорва два коментара на Байдън, направени в интервю този месец с британския журналист Андрю Калахан. Той твърди, че Епстийн е запознал първата дама с настоящия президент Доналд Тръмп.
Твърденията са неверни, клеветнически и "изключително неприлични", пише адвокатът на Мелания Тръмп, Алехандро Брито, в писмо до Байдън.
Забележките на Байдън бяха широко разпространени в социалните медии и отразени от медии по целия свят, което причини на първата дама "огромни финансови и репутационни щети", пише той.
14.08 2025 в 10:40
14.08 2025 в 09:41
